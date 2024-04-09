BIST 9.814
DOLAR 32,19
EURO 34,99
ALTIN 2.436,97
HABER /  GÜNCEL

ABD'li Senatör Elizabeth Warren: İsrail'in yaptığı ispatlı bir soykırım

ABD'li Senatör Elizabeth Warren: İsrail'in yaptığı ispatlı bir soykırım

ABD'li Senatör Elizabeth Warren, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında açılan "soykırım" davası hakkında "İnanıyorum ki yargıçlar bu durumu soykırım olarak tanımlayacak ve bunun için de epey malzemeleri var" diye konuştu.

Abone ol

ABD'de Massachusetts Senatörü Demokrat Elizabeth Warren, önceki gün seçim bölgesinde katıldığı bir toplantıda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının hukuki bakımdan anlamını yorumladı.

Warren, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) süren "soykırım" davasına ilişkin, "Bunu hukuka uygularsanız inanıyorum ki onlar bu durumu soykırım olarak tanımlayacak ve bunun için de epey malzemeleri var" ifadesini kullandı.

Warren'ın cuma günü Wayland bölgesindeki Boston İslam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı bu konuşma, videosu pazartesi paylaşılınca sosyal medyada yankı buldu.

ABD'li senatörün basın ofisi ise Warren'ın "İsrail'in soykırım işleyip işlemediği" ile ilgili değil, UAD'de devam eden davayla ilgili şahsi hukuki değerlendirmesini yaptığını açıkladı.

Warren'ın Gazze ile ilgili açıklamasına sosyal medyada destek veren birçok kullanıcı ise "ABD'nin neden halen İsrail'e silah gönderdiğini" sorgulayan paylaşımlarda bulunarak, ABD Kongresinin bu konuda adım atması gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Hatay için yeni bir girişim başlatıyor
CHP Hatay için yeni bir girişim başlatıyor
Mehmet Şimşek'ten pişmanlık çağrısı! Kira gelirini beyan etmeyenler yandı
Mehmet Şimşek'ten pişmanlık çağrısı! Kira gelirini beyan etmeyenler yandı
Dünyanın 'en sıcak mart ayı' yaşandı! Küresel ısınmanın korkutan boyutu:
Dünyanın 'en sıcak mart ayı' yaşandı! Küresel ısınmanın korkutan boyutu:
CHP'den hükümetin İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin açıklama: 185 günlük gecikme
CHP'den hükümetin İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin açıklama: 185 günlük gecikme
Olympiakos-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem açıklandı
Olympiakos-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem açıklandı
Mersin'deki vahşet! Tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti
Mersin'deki vahşet! Tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti
MHP'den Kütahya için YSK'ya olağanüstü itiraz: Dilekçe iletildi
MHP'den Kütahya için YSK'ya olağanüstü itiraz: Dilekçe iletildi
Gram altında yeni rekor! Kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı
Gram altında yeni rekor! Kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok
Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı
Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı
Radarlar devrede! Bayrama aldanıp gaza basmayın
Radarlar devrede! Bayrama aldanıp gaza basmayın
Optimar anketinde 'namaz kılıyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Optimar anketinde 'namaz kılıyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt