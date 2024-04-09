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CHP Hatay için yeni bir girişim başlatıyor

CHP Hatay için yeni bir girişim başlatıyor

CHP, Hatay'da 31 Mart seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler ve Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazları reddetmesi üzerine yeni bir girişim başlattığını duyurdu.

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Hatay'da 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan usulsüzlük iddialarının ardından CHP'nin oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talepleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi. Kentte, 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığı ve diğer bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. CHP, YSK'nın kararına tepki göstererek yeni bir girişim başlatacağını açıkladı.

CHP'nin Hatay'daki seçimlerde yaşanan usulsüzlüklere ve YSK'nın itirazları reddetmesine yönelik tepkisi şu şekilde:

Hatay'da 31 Mart'ta sandığa giden halkın özgür iradesi, somut delillerle ortaya konan şaibelerle kirletilmiştir. YSK'nın itirazlarımızı reddetmesiyle hukuka aykırı bir süreç yaşanmıştır.

Hatay halkının iradesini göz ardı eden bir yönetim, hukuksuz bir kararla kurulmuştur. Bu karar, adalet yerine adaletsizliği tercih etmiştir.
Hatay, hepimizin ortak meselesidir. Atatürk'ün ifadesiyle "şahsi meselem" dediği Hatay, artık tüm Türkiye'nin meselesidir. Hataylıları ve kenti asla yalnız bırakmayacağız. Halkın iradesinin tecelli etmediği sürece, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturanların adımlarını takip edeceğiz.Hatay'daki gayrimeşru yönetimi izleyecek yeni bir girişim başlatıyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımız, şehir plancıları, hukukçular ve denetçilerden oluşan bir çalışma grubu kuruyoruz.
Lütfü Savaş'ın yaptığı çalışmaların devamını sağlayacak ve birikiminden faydalanacağız. CHP ve belediyeleri, Hatay için tüm imkanları seferber edecek ve kentin ihtiyaçlarına yanıt verecektir.

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