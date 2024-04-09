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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'deki UEFA genel merkezinde bir araya geldi.

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Görüşme hakkında siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Başkanımız Hasan Arat ile Aleksander Ceferin, UEFA merkezindeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet etti." denildi.

Açıklamada, "Buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Ceferin'e Beşiktaş’ın gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı. Başkanımız Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti." bilgisi verildi.

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