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Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü!

Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü!

İstanbul'un Kartal ilçesinde 5 katlı bir apartmanın balkonu çöktü. O sırada balkonda bulunan bir kadın aşağı düşerek yaralandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

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İstanbul'un Kartal ilçesinde öğle saatlerine doğru korku dolu anlar yaşandı. 5 katlı bir binanın balkonu çöktü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Binanın birinci katındaki balkonu bir anda çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk, aşağı düştü.

Sen Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, vatandaşların aşağı düşen kadına yardım ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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