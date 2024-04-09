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Bodrum'da bu yıl lahmacun ve ayran 900 TL oldu

Bodrum'da bu yıl lahmacun ve ayran 900 TL oldu

Her yıl lahmacun ve ayran fiyatlarının gündem olduğu Bodrum'da bu sene de sezon açıldı. Bu yıl Bodrum'da lahmacun ve ayran fiyatları 450 TL'den 900 TL'ye yükseldi.

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Havalar ısındı tatil sezonu için rezervasyonlar başladı... Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte sezonun başladığı belirtilirken hareketlilik nisan ayının başında hissedildi.

Sezon başladı, tatil beldelerinde fiyatlar gündeme geldi. Tatil beldelerinde, bayram tatili yoğunluğu yaşanırken meşhur lokasyonlardaki fiyatlar her sezon olduğu gibi bu sezonun başında da gündemde.

Öyle ki Bodrum sahillerindeki lahmacun ve ayran fiyatları bu konuda en dikkat çeken kalemler.

Her yıl bölgedeki enflasyon neredeyse bu iki gıdanın fiyatıyla ölçülür hale geldi. Bu kapsamda bu yıl Bodrum sahillerinde lahmacun ve ayranın fiyatları da belli oldu.

Geçtiğimiz yıl 310 TL'ye satılan lahmacunun tane fiyatı bu yıl 650 liraya çıktı. Ayranın ise 2023'te 140 TL olan fiyatı 250 TŞ'ye dayandı.

Böylece ayran-lahmacun fiyatı 450 TL'den 900 TL'ye yükselmiş olurken yıllık enflasyon yüzde 100 oldu.

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