Bayram öncesi kolonyaya zam

Bayramın vazgeçilmezi kolonyalarda satışlar arttı. Olmazsa olmaz bayram ikramlarından olan kolonya geleneği vatandaşlar tarafından devam ettiriliyor. Limon, tütün, zambak, karanfil ve iğde çiçeğinden oluşan doğal kolonyalarda talep arttı. Fiyatlar 150 lirayı aşıyor.

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Osmanlı kültürünün paylaşım ve ikram dili olan kolonya bu bayramda da yoğun ilgi görüyor. Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı şeker veya çikolatanın yanında misafire ikram edilen kolonya aynı zamanda tarihi uzun bir geleneğin de parçası.

Gaziantep’te bayram öncesi doğal kokulardan oluşan kolonyalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken bayramın vazgeçilmezi olan kolonyalarda satışlar arttı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çeşit çeşit kolonyalara yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan çarşı esnafı Ali Fidan, kolonya alırken kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. 3 kuşaktır kolonyacılık mesleğiyle uğraşan Ali Fidan, “3 kuşaktır kolonyacılık mesleğini sürdürüyorum ve son kuşak benim. Öncelikle Ramazan Bayramı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Eski Ramazanlar yok. Geçmişte yaşadığımız bayramlarda kalabalıklar çok olurdu ama şu anda böyle bir şey kalmadı. Buna rağmen çarşıda bir bayram hareketliliği var” dedi.