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Galatasaray'dan ezeli rakibine Süper Kupa göndermesi!

Galatasaray'dan ezeli rakibine Süper Kupa göndermesi!

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Süper Kupa müsabakasının 2'nci dakikasında sahadan çekilmesini tiye alarak tişört bastırdı. Tişörtteki "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine karar verilmesi beklenirken Galatasaray, Süper Kupa tişörtlerini satışa sundu.

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