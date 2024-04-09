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Sahayı terk eden Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Sahayı terk eden Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

 Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa'da maçında "müsabakayı terk etme" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın da Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Bu arada, Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe ve Erzurumspor FK futbolcusu Celal Hanalp da PFDK'ye sevk edildi.

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