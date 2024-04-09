Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı 'kandırıldık' dedi Kerem Aktürkoğlu maç başlarken ne dedi?

Fenerbahçe U19 takımı oyuncusu Emirhan Arkutcu, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar." dedi.

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Şanlıurfa'da gerçekleşen Süper Kupa'ya Fenerbahçe U-19 takımı ile çıkmış, Galatasaray tam kadro ile çıktığı maçta 50. saniyede gol atmıştı. Hemen ardından Fenerbahçe, maçı protesto ederek sahadan çekilmişti.

Fenerbahçe U19 takımının yoğun bir defans yapmaması da konu olmuş, Spor yazarı Ahmet Ercanlar ilk gün, Fenerbahçeli futbolcuların aldatıldığını ileri sürmüş ve "Belki Emirhan gerçeği açıklar" demişti.

Fenerbahçeli Emirhan Arkutcu, kupa maçı öncesi kendisinin kandırıldığını söyledi.

'Bizi kandırdılar'

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, maçtan önce Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği iddia edildi.

Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözlerini aktardığı belirtildi. Ancak golden sonra şaşıran Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" dedi.