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Fenerbahçe'ye kötü haber! Bilek bağında kopma...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Bilek bağında kopma...

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildi

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesinde ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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