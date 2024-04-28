Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması! Dikkat çeken enflasyon vurgusu

Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zamma ilişkin yeni bir açıklama geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 TV'de gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

1 Mayıs tartışmaları

Bakan Işıkhan "Taksim Meydanı'nda sendikalarımız gidip çelenk koyabiliyorlar, saygı duruşunda bulunabiliyorlar engel söz konusu değil. Bazı art niyetli grupların 1 Mayıs'ı, Taksim'i gündemde tutarak art niyetlerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Bir yıllık diye belirledik"

Asgari ücret dair açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "Biz geçen yılın asgari ücretini belirlerken bir yıllık diye belirledik. Bu süreçte biz her zaman emekçimizin yanında olduk.

Temmuz ayından sonra enflasyonun düşüşe geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Bizim amacımız refahı kalıcı kılmak, bunu da enflasyonu düşürerek gerçekleştirebiliriz" cevabını verdi.

İstihdam oranlarında artış

İstihdam ve iş gücüne katılımı arttırdıklarına dikkati çeken Bakan Işıkhan, "Kadın, erkek, engelli vatandaşlarımız yeter ki çalışmak istesinler, Bakanlık olarak biz her zaman hazırız" dedi.