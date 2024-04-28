İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi! Okan Müderrisoğlu kurultay sonrası değişimi yazdı

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi bitti. Genel Başkanlık koltuğuna dün itibari ile Müsavat Dervişoğlu oturdu. Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu kaleme aldığı yazısında "İP için bundan sonrasını öngörmek ancak siyasal palyatif kliniğinden taburcu olup olmayacağına bağlı." diye yazdı.

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İYİ Parti seçimlerden istediği sonucu elde edemedi ve olağanüstü kurultaya gitti. Dün yapılan kurultayda, Meral Akşener, genel başkanlıktan çekildi. Genel Başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu oturdu.Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında İYİ Parti'nin kurultay sonrası hamlelerine değindi. Müderrisoğlu şunları kaydetti:

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, seçim yenilgisi ortamında, şaşkınlık içinde, heyecan ve coşkudan yoksun toplandı. Tam da bu nedenle genel başkan adayları Koray Aydın da Müsavat Dervişoğlu da sandık depreminin enkazını toplamaya, partilileri toparlamaya çalıştı. Yani, hitaplarının ağırlık merkezinde, İYİ Parti'yi "acil yoğun bakımdan çıkarma" gayreti dikkati çekti.

Dervişoğlu, İP'in "özü başına yerel seçime katılma" kararını birlikte aldıklarını fakat birlikte uygulayamadıklarını kayda geçirdi ve sadece Akşener'e fatura kesilmesine geçit vermedi. Aydın ise yılların tecrübesi ile siyasal gerçekçilik doğrultusunda delegeye seslendi... "Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir müdahalede bulunmazsak bu kötü tablo sürekli hale gelecek!"

Özetleyecek olursak...

İP için bundan sonrasını öngörmek ancak siyasal palyatif kliniğinden taburcu olup olmayacağına bağlı. Milliyetçi, laik, şehirli, Atatürkçü, kadın ve gençleri kuşatan parti iddiası belli ki geride kalmış. İP için, "önce mevcudu tutma, sonra toparlama ve nihayete büyüme planı" bakalım nasıl işleyecek?

Ya yeni işbirlikleri geliştirilecek ya da siyaseten erime dönemi giderek hızlanacak!