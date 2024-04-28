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Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

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Libyalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Al-Musrati, karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 maça çıktı.

Libyalı futbolcu, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği derbide de kendi kalesine gol atmıştı.

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