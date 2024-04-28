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Mustafa Destici'den İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na telefon

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Destici'den İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na telefon

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

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BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, İYİ Parti 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu ile telefonda görüştü.

Destici, görüşmede, Dervişoğlu'na kurultayın sonuçlarının şahsına, ailesine, İYİ Parti camiasına, Türk siyasetine ve ülkeye hayırlar getirmesi dileklerini iletti.

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