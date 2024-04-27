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Tümer Metin'den kırmızı kart gören Musrati için flaş sözler

Tümer Metin'den kırmızı kart gören Musrati için flaş sözler

Fenerbahçe'-Beşiktaş derbisinin 25. dakikasında Al Musrati'nin oyundan atılmasına şaşıram Tümer Metin, "Tuhaf kokular geliyor." dedi.

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Beşiktaş'ın devre arasında Braga'dan 11 milyon bonservis ve 1 milyon euro bonusla transfer ettiği Al Musrati, Galatasaray maçında kendi kalesinde gol atmıştı. Yıldız isim Fenerbahçe derbisinde de kırmızı kartla oyun dışında kalınca Tümer Metin'den sert açıklama geldi.

Galatasaray maçında kendi kalesine attı

Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Al Musrati, Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atmıştı. 2. dakika ağlara giden golle Kartal 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında Al Musrati, VAR'ın uyarısı ile kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Tümer Metin'den sert yorum: "Tuhaf kokular geliyor"

Maçın devre arasında derbiyi yorumlayan Tümer Metin, Al Musrati hakkında, "Beşiktaş tarihinin en pahalı iki transferinden biri derbide takımını yalnız bırakıyor. Deneyimli diye transfer edilen bir oyuncu bu hatayı yapar mı? Tuhaf kokular geliyor." dedi.

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