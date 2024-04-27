İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona erdi. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, Müsavat Dervişoğlu üçüncü turda aldığı 611 oyla yeni genel başkan seçildi.

Abone ol

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİTTİ

İYİ Parti'de yeni genel başkanın belirleneceği 5. Olağanüstü Kurultayı sona erdi. Genel başkanlık için yarışan adaylardan Koray Aydın 1. turda 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. 2. turda Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı. 2. turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

PARTİNİN YENİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Seçim 3. tura kaldı. Üçüncü turda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in yerine İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

DERVİŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçimin ardından yaptığı ilk açıklama şunları söyledi:

"Bu yolculuğa çıkarken dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık. Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunun, nasıl bir siyasi hareket olduğunun en büyük delilidir.

Sayın Koray Aydın, benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak, yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da iktidar yolculuğuna yine ağabeyim Koray Aydın ile, kardeşim Tolga Akalın ile, bu dava için alın teri döken sizlerle yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

AKŞENER, KENNEDY'NİN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenen Akşener'in 19 dakikalık konuşmasının sonunda John F. Kennedy'nin sözünden de alıntı yaparak "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN TEBRİK MESAJI

Meral Akşener, yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir. Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

GİK VE MDK ÜYELERİ BELİRLENECEK

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.