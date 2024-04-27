BIST 9.916
DOLAR 32,44
EURO 34,74
ALTIN 2.438,67
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan öğretmene telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan öğretmene telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından yumruklu saldırıya uğrayan kadın öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir veli tarafından dövülen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.

Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
1854 tarihli Avrupa'nın en kalabalık 100 şehri listesine Türkiye'den 5 şehir girdi 3'ü dikkat çekti
1854 tarihli Avrupa'nın en kalabalık 100 şehri listesine Türkiye'den 5 şehir girdi 3'ü dikkat çekti
Mehmet Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki
Mehmet Özhaseki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki
Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti
Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü kararı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü kararı
Antalya'da bir otomobil su kanalına devrildi kaçan sürücü arabayı satın alan galerici mi?
Antalya'da bir otomobil su kanalına devrildi kaçan sürücü arabayı satın alan galerici mi?
Gazze'de can kaybı 34 bin 388 oldu
Gazze'de can kaybı 34 bin 388 oldu
Bakan Yerlikaya 500 milyon liralık vurgunu duyurdu
Bakan Yerlikaya 500 milyon liralık vurgunu duyurdu
Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı
Arda Güler'in lakabını takım arkadaşları koydu, Real Madrid paylaştı
Ruslar ABD tanklarını avlayınca Ukrayna tankları cephe hattından çekti
Ruslar ABD tanklarını avlayınca Ukrayna tankları cephe hattından çekti
Aziz Yıldırım oyunu kullandı Ali Koç ile barışacak mı?
Aziz Yıldırım oyunu kullandı Ali Koç ile barışacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı