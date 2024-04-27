Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan öğretmene telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından yumruklu saldırıya uğrayan kadın öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir veli tarafından dövülen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.
Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.