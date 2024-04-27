1854 tarihli Avrupa'nın en kalabalık 100 şehri listesine Türkiye'den 5 şehir girdi 3'ü dikkat çekti

Sosyal medyada 1854 tarihli Avrupa'da yayınlanan bir liste paylaşıldı. En kalabalık 100 şehir listesinde Türkiye'den sırasıyla İstanbul, Edirne, Selanik, Bükreş ve Sofya yer aldı.

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Sosyal medya platformu X'te "tarihi merak ediyoruz" adlı hesapta şaşırtan bir paylaşım yer aldı.

1854 tarihli Avrupa'nın en kalabalık şehirleri listesi yayımlandı. Avrupa'nın en kalabalık 100 şehri sıralamasında Türkiye'den 5 şehir gridi.

Üçünün o dönem Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olan Selanik, Bükreş ve Sofya olması karışık duygulara yol açtı.

Listede İstanbul 786.990 nüfusuyla 3. sırada, Edirne 42. sıra yer aldı. Günümüzde sınırların dışında kalan Yunanistan'ın Selanik şehri 61. sırada Romanya'nın başkenti Bükreş 75. sırada Bulgaristan'ın başkenti Sofya ise 90. sırada yer buldu.

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