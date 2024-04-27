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Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Burada çalışanlarla muhabbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

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Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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