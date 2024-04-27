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Aziz Yıldırım oyunu kullandı Ali Koç ile barışacak mı?

Aziz Yıldırım oyunu kullandı Ali Koç ile barışacak mı?

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyunu kullandı. Yıldırım, Nihat Tokat'ın Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

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Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya başkan olduğu 2018 yılından beri ilk kez katılan Yıldırım, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.

Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın." ifadesini kullandı.

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