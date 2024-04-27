Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cevdet Yılmaz duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin açılış töreninin ardından, hükümetin kamu harcamaları ve tasarruf tedbirleri üzerinde yoğunlaştığını ve başladığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarrufa yönelik tedbirler içeren bir çalışma yapıldığını açıkladı. Yılmaz, bu çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Yılmaz, önceliklerin belirlenerek artık anlamını yitirmiş bütçe kalemlerinin tespit edilip azaltılmaya gidileceğini ifade etti.

Calaraşi Bölgesi'ndeki Dragalina'da gazetecilere konuşan Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bu konuda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ve sonuçların yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirtti.

Yılmaz, devletin gereksiz harcamaları azaltma ve mevcut harcamalarda verimliliği artırma hedefinde olduğunu vurguladı. Bu hedef doğrultusunda, önceliklerin belirlenerek, artık anlamını yitirmiş bütçe kalemlerinin tespit edilip azaltılmasına gidileceğini ifade etti.

Kamu tasarruflarının maliye politikaları için büyük önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, yapılan çalışmaların Türkiye'nin makro ekonomik hedeflerine ve özellikle enflasyonu düşürme politikalarına destek olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, para ve maliye politikaları ile yapısal reformları kapsayan üç ayaklı bir program üzerinde çalıştıklarını hatırlattı.

Yılmaz, "Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek" diyerek bu konuda çok yönlü bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Bu süreçte maliye politikasının, para politikasına daha fazla destek vermesi ve yapısal reformlarla rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Yılmaz, "Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz" şeklinde konuştu.