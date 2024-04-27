Asgari ücrette 'üç ayda bir zam' teklifi! CHP Meclis'e sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşların mali durumlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir yasa teklifi sundu. Teklif, özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle daralan alım gücünü desteklemek amacını taşıyor.

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CHP Grup Başkanvekilleri, TBMM'ye emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için yeni bir yasa teklifi sundu. Teklif, asgari ücretin her üç ayda bir enflasyon oranında artırılmasını ve emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenerek zamlanmasını öneriyor.

Her 3 ayda asgari ücret artsın

Yasa teklifinin detaylarına göre, asgari ücretin yıl içerisinde sadece bir kez belirlenmesi, işçilerin satın alma gücünde ciddi erimeye neden olmakta. CHP'nin önerisi, asgari ücretin her üç ayda bir, gerçekleşen enflasyon oranında artırılması yönünde. Bu düzenleme ile asgari ücretli çalışanların ekonomik krizler karşısında korunması amaçlanıyor.

Emeklilerin durumu da teklif kapsamında ele alınıyor. Emekli aylıklarının gerçek enflasyon karşısında değersizleştiği ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı belirtiliyor. Öneri, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını içeriyor. Bu sayede emeklilerin ekonomik ve psikolojik olarak daha iyi bir konuma gelmeleri hedefleniyor.

Ayrıca, teklif küçük esnafın üzerindeki mali yükleri hafifletmeyi de içeriyor. Önerilen düzenlemeler arasında, esnafın vergi ve sigorta prim yüklerinin azaltılması, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primlerinin işveren hisselerinin yarısının Hazine tarafından karşılanması bulunuyor. Bu sayede küçük işletmelerin finansal sürdürülebilirliği ve rekabet gücü artırılacak.