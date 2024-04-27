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Ankara'da teleferik kullananlara kötü haber! O hat süresiz olarak kapatıldı

Ankara'da teleferik kullananlara kötü haber! O hat süresiz olarak kapatıldı

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Ankara'da teleferik kullananlara kötü haber geldi! EGO Genel Müdürlüğü açıkladı! Teleferikle ulaşım artık sağlanamayacak. O hat süresiz olarak kapatıldı...

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Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrasında yaşananlar, Ankara'da ulaşım hizmetlerinde değişikliklere sebep oldu. Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği ve yedi kişinin yaralandığı teleferik kazasının ardından, Ankara'daki teleferik hizmeti süresiz olarak durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı davayı kazanmasının ardından Yenimahalle ile Şentepe arasında hizmet veren teleferiğin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Mahkemenin "imar planının iptaline" karar vermesi üzerine alınan bu kararla birlikte, teleferik hizmeti durduruldu ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif ulaşım hizmetleri devreye alındı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir." denildi.

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