BIST 9.916
DOLAR 32,44
EURO 34,74
ALTIN 2.438,67
HABER /  EKONOMİ

Akfen GYO'nun uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu yükseldi

Akfen GYO'nun uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu yükseldi

Akfen GYO Genel Müdür Vekili Ece Demirpençe: "Yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza sağladığımız güveni daha da pekiştirecek olan bu gelişme, bizleri yeni yatırımlar ve projeler için daha da motive etmektedir" dedi

Abone ol

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), JCR Avrasya Derecelendirme AŞ tarafından yapılan son değerlendirmede, uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen GYO'nun kredi notu, geçen yıl 'AA- (tr)/Stabil (çok yüksek kredi kalitesi)' olan seviyeden, bu yıl 'AA (tr)/Stabil (çok yüksek kredi kalitesi)' seviyesine çıktı.

Şirkette yaşanan not artışı, finansal performansındaki istikrar ve sektördeki konumunun bir yansıması olurken, bu kategoride yer almak, şirketin uzun vadeli finansal stratejilerinin başarısını pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdür Vekili Ece Demirpençe, yükselişin şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisine ve sağlam finansal yapısına olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, 'Yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza sağladığımız güveni daha da pekiştirecek olan bu gelişme, bizleri yeni yatırımlar ve projeler için daha da motive etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Şirketin yatırımcılarına ve paydaşlarına değer yaratma misyonuyla hareket etmeye devam edeceğini ve sektördeki lider konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Demirpençe, kredi derecesindeki bu yükselişin, şirketin uzun vadeli vizyonunu destekleyen önemli bir adım olarak görüldüğünü kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
42 ilde uyuşturucu operasyonu: 321 kişi yakalandı
42 ilde uyuşturucu operasyonu: 321 kişi yakalandı
Saldıracağız itirafı! İsrail 'son şans' dedi kararını duyurdu
Saldıracağız itirafı! İsrail 'son şans' dedi kararını duyurdu
ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu
ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu
Lokanta ve kafelerle ilgili KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Lokanta ve kafelerle ilgili KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe Beko son çeyrekte tutunamadı çeyrek final serisi 1-1 oldu
Fenerbahçe Beko son çeyrekte tutunamadı çeyrek final serisi 1-1 oldu
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Gelecek sezon kiralık gönderilecek mi?
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Gelecek sezon kiralık gönderilecek mi?
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...
Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera
Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera
Belçika Ukrayna'ya F-16 gönderecek
Belçika Ukrayna'ya F-16 gönderecek
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Gerideydik, yakaladık, geçtik
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Gerideydik, yakaladık, geçtik
Arda Güler Real Madrid formasıyla 2. golünü attı
Arda Güler Real Madrid formasıyla 2. golünü attı