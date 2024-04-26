Arda Güler Real Madrid formasıyla 2. golünü attı

La Liga'da oynanan Real Sociedad - Real Madrid maçında milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında Real Madrid formasıyla 2. golünü kaydetti.Abone ol
İspany La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olduğu mücadelede milli yıldızımız Arda Güler sahneye çıktı.
Genç yetenek bu mücadelede 29. dakikada gol kilidini açarken kendi adına Real Madrid kariyerinin 2. golünü atmış oldu.
İşte Arda'nın golü:
ARDA GÜLER GOOOLL!!! pic.twitter.com/QfhUAyHKGV— S Sport Plus (@ssportplustr) April 26, 2024