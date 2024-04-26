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5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandı

5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ülkede "test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını" açıkladı.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ulusal çapta ticari süt örneklerine yaptığı test çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Konuya dair yapılan yazılı açıklamada, test çalışmalarının sürdüğü ve ilk sonuçlara göre, analiz edilen her 5 ticari sütten birinde kuş gribi ((H5N1) izine rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtildi.

FDA, hafta başındaki açıklamasında, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu açıklamıştı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ise pastörizasyon işlemi ve hasta ineklerden elde edilen sütün imha edilmesi sayesinde ticari süt tedarikinin güvenli kaldığını ileri sürdü.

USDA'ya göre ABD'de 8 eyaletteki 33 nahırda (sığır sürüsü) kuş gribi vakaları görülürken sadece Texas eyaletinde bir kişide kuş gribi vakasına rastlandı.

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