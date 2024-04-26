Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımlar Gazze'ye ulaştırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Yardımlar Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalı" dedi.

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Hollanda Başbakanı Rutte ise "NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mark Rutte ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor. Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Girişimcilerimiz Hollanda'da 6 milyar euro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakamı ilk etapta 15 milyar dolara ardından 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Başbakan ile başta Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk.

Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemeli

Sayın Başbakan ile başta Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Yardımlar Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalı. İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılmalı. Türkiye'nin bölücü terör ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

"NATO için akıl ve hakkaniyet çerçevesinde karar vereceğiz"

Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. NATO Genel Sekreterliği görevine aday olan Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştım. Müttefikler arasındaki savunma sanayii alanındaki yaptırımların ortadan kaldırılmasın tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun çaba sarf ettirilmesi şarttır.

Rutte: "NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var"

Türkiye, Gazze ve Ukrayna konusunda önemli bir rol oynuyor. Bugünkü görüşmemizde gündemimizdeki konuları ele aldık. Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta. Türkiye Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmektedir. Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin (bölgede) çok etkisi var. NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var.

NATO genel sekreterliği için destek istedi

NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılan görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulundu.