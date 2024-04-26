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Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabında

Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 4 milyar 435 milyon liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 3 milyar 344 milyon lirası Buzağı Desteği, 1 milyar 11 milyon lirası Çiğ Süt Desteği, 32 milyon lirası Lisanslı Depoculuk Desteği, 29 milyon 216 bin lirası Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 10 milyon 432 bin lirası Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, 9 milyon 320 bin lirası Düve Alım Desteği olmak üzere toplam 4 milyar 435 milyon 821 bin lira olarak yapılacak.

Bu kapsamda, Buzağı Desteği TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 26 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 2 ve 4 olanlara 3 Mayıs saat 18.00'den sonra, 6 ve 8 olanlara 10 Mayıs saat 18.00'den sonra, Süt Desteği kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 26 Nisan saat 18.00'den sonra, 6 ve 8 olanlara 3 Mayıs saat 18.00'den sonra, 1,3,5,7 ve 9 olanlara 10 Mayıs saat 18.00'den sonra, diğer destekler ise tek parça olarak 26 Nisan tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

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