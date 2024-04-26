Arzum, Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na katıldı

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: "Tasarımında tümüyle Arzum imzasının yer aldığı, birçok farklı kategorideki onlarca ürünümüzü sergilediğimiz fuarda ilk kez yer almamıza rağmen oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık" dedi

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Arzum, Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen 135. Kanton Fuarı'ndaki (Çin İthalat ve İhracat Fuarı) yerini aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 135'incisi düzenlenen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na katılan Arzum, yoğun ilgi gördü.



Fuara ilk kez ve tümüyle kendi tasarımı ürünleriyle katılan Arzum, OKKA serisi, kişisel bakım ve gıda hazırlama kategorilerindeki ürünlerini sergiledi.

Arzum OKKA ürünleriyle hazırlanan Türk kahvesi ikramlarının da yapıldığı stant, Arzum ürünlerinin ve Türk kültürünün deneyimlendiği bir alana dönüştü.

Açıklamada fuarın açılış seremonisindeki konuşmasına yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 'Ülkeler arası ticareti geliştiren en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olan fuarda standımızla yer alarak birçok ülkeden gelen marka ve katılımcıya ürünlerimizi tanıtmak bizler için bir zevkti.' ifadelerini kullandı.

Fuarda kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla, Türk kahvesinin cazibesini tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Kolbaşı, fuarın yeni pazarların kapılarını açacak anahtar olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Kurdukları insani ve ticari ilişkilerin meyvesini orta ve uzun dönemde fazlasıyla alacaklarını öngördüklerine işaret eden Kolbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Tasarımında tümüyle Arzum imzasının yer aldığı, birçok farklı kategorideki onlarca ürünümüzü sergilediğimiz fuarda ilk kez yer almamıza rağmen oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu fuara yönelik arzularımız, anlık kazanımların ötesine uzanıyor. Kanton Fuarı'nın global marka olma hedefimiz ve yeni pazarlara açılarak yurt dışı satışlarda yakaladığımız istikrarlı rakamları daha da yukarılara taşımamızda önemli bir adım olacağına inanıyoruz.'