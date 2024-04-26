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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.907,38 puanla rekor seviyeyi gördü.

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Günün ilk yarısında 9.907,38 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,67 puan ve yüzde 1,72 değer kazancıyla 9.883,45 oldu. Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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