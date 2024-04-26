Fatih Erbakan TBMM'deki çay sohbetine neden çağrılmadı? AK Parti'den açıklama

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay sohbetine çağrılmayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile ilgili AK Parti'den "Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" açıklaması geldi

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda bazı siyasi parti liderleriyle çay sohbeti gerçekleştirdi.

Sohbete CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Sohbette Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın çağrılmaması dikkat çekti. Herkes nedenini merak ederken, konuyla ilgili AK Parti cephesinden açıklama geldi.

AK Parti'den açıklama

Fatih Erbakan’ın çay davetine çağrılmamasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TGRT’ye konuştu.

Güler, “Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi” ifadelerini kullandı.