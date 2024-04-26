Abdurrahman Dilipak'ın takipçisi sayısı azaldı 'azaltıldı' diyen Dilipak o lobileri işaret etti

Yazar Abdurrahman Dilipak, takipçi sayısının 997 binden 996 bine düşmesini kendisine operasyon olarak niteledi. Dilipak, "Siyonizme, LGBT'ye, Great Reset lobisine karşı çıkmayacaksın. Bunlar onların kutsalı sanırım." dedi.

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Yazar Abdurrahman Dilipak, X platformundan ilginç bir paylaşımda bulundu.

Takipçi sayısının azalmasını Siyonizme, LGBT'ye, Great Reset lobisine karşı çıktmasına bağladı ve cezalanlandırıldığını iddia etti.

Dilipak X'de "Hay Allah! X'de 997.000 küsür olan takipçim son on günde, hergün azar azar azaltılarak 996.000 e çekildi. Birileri boş durmuyor anlaşılan, Batının demokrasisi, özgürlükçülüğü buraya kadar. Siyonizme, LGBT'ye, Great Reset lobisine karşı çıkmayacaksın. Bunlar onların kutsalı sanırım. Eee birileri nasıl, niçin cehenneme gidecek, ya da nasıl cennete gidecek. Hakkı söylemeye ve direnmeye devam" ifadelerine yer verdi.

Dilipak'ın bahsettiği büyük sıfırlama önerisi ve komplo teorisi ne?

Büyük Sıfırlama, Great Reset veya Global Reset Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) COVID-19 salgını sonrasında, ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etme önerisi Mayıs 2020'de Birleşik Krallık Prensi Charles ve WEF direktörü Klaus Schwab tarafından tanıtıldı.

Komplo teorisi, "küresel finans elitlerinin" ve dünya liderlerinin, dünya hükümetlerinin yeniden yapılandırılmasına izin verecek koşullara neden olmak için kasıtlı olarak koronavirüsün yayılmasını serbest bırakarak bir pandemi planladıklarını iddia ediyor. Büyük Sıfırlama'nın ana hedeflerinin, Marksist totaliter bir rejim ve dolayısıyla "Yeni Dünya Düzeni" kurarak küresel siyasi ve ekonomik kontrolü ele geçirmek olduğunu iddia ediyor.

Dilipak'ın şaşırtan paylaşımına çok sayıda yorum geldi