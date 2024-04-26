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Mark Rutte Erdoğan'dan destek istemek için Türkiye'ye geliyor

Mark Rutte Erdoğan'dan destek istemek için Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekterliğine adaylığını koyan Hollanda Başbakanı Mark Rutte bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Rutte, NATO Genel Sekterliği için Erdoğan'dan destek isteyecek.

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Mark Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi İstanbul'da kabul edecek.

NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte,, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılan görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunacak.

Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ile Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alınacak.

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