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Mersin'de DEAŞ yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı!

Mersin'de DEAŞ yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı!

Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden adreslerinde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şahıslar belirlendi. Bunun üzerine yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden adreslerinde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

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