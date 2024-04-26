Kendini yalandan yere atmıştı! AK Parti'den belediye meclis üyesine soruşturma

CHP’li İzmit Belediyesi ile AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışma sırasında bir anda kendini yere atarak yuvarlanan ve 'Oscarlık performans' tepkileri alan AK Partili İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında partisi disiplin soruşturması başlattı.

Abone ol

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus “İlgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin tartışmalı hareketleri sonrası disiplin süreci başlattığını duyurdu. İbrahim Efe'nin, Kocaeli Şehir Hastanesi yol çalışması sırasında yerde yuvarlanarak "İmdat polis, beni dövüyorlar" diye bağırması kamuoyunda geniş yankı buldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin İzmit Belediyesi çalışanlarını çalışma alanına almadığı iddiaları üzerine Tavşantepe bölgesine gitti. Bu sırada, AK Partili Meclis üyesi İbrahim Efe de olay yerine gelerek Başkan Hürriyet ve ekibine sözlü tacizde bulunmaya başladı. Bir vatandaşın hafifçe itmesi üzerine Efe, kendini dramatik bir şekilde yere atarak yuvarlanmaya başladı ve tekrar yere atarak yardım çağrısı yaptı.

AK Parti'den tepki

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, yaşananlarla ilgili olarak "İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayı yakından takip ediyoruz. Öncelikle olayda zarar gören tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz" dedi. Talus, İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve kamuoyundan özür dilendiğini belirtti.