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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a Kürecik Radar Üssü yanıtı: Yalan söylemeyin, kurtulamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a Kürecik Radar Üssü yanıtı: Yalan söylemeyin, kurtulamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i füze saldırılarından korumak için kurulduğu iddiasıyla Malatya Küreci Radar Üssü'nün kapatılmasını isteyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a yanıt verdi. Erdoğan, "Yalan söylemeyin, kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı zihniyetinin tekrar hortlatıldığını görüyoruz.

Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez.

"Modern dönemin firavunları"

Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın.

"Gazze kasabı"

Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır.

"Ne yapsanız nafile Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız"

İsrail yönetimi bizi susturabileceğini zannediyor. Buradan onlara şu hakikati tekrar hatırlatmak istiyorum. Ne yapsanız nafile Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. 

"Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık"

Biz şartlara göre, esen rüzgara göre tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Çünkü biz Allah'a ve hesap gününe inanıyoruz.

Hamas'a destek

Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Varsın birileri rahatsız olsun, biz işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-ı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz. 

"Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle"

Duam şu; 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle.

Gazze'ye yardımda Türkiye ilk sırada

Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı. Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir.

"İsrail'e jet satışı yapıldı iftirası yapacak kadar gözlerini kararttılar"

Geçen ay seçim yapıldı. Bu konuda büyük bir haksızlığa maruz kaldık. Filistin'e verdiğimiz destek gölgelemeye çalışıldı. İsrail'e jet satışı yapıldı iftirası yapacak kadar gözlerini kararttılar. Jet yakıtı gönderdiler kadar ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Sizin vicdanınız var mı ya? Ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Ülkemiz aleyhine kullanılması çok yaralayıcı, yaralandık. Bu propagandanın içinin boş olduğu görüldü. Onlar bu iftirayı atsalar da biz yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Kürecik Radar üssü yanıtı

Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz.

Siyasi çıkar için bize iftira attılar. Yalan söylemeyin, kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan üzerinden siyaset yapılmasın. Hukukun da siyasetin de temel kuralı bellidir, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Varsa elinizde bir belgeniz çıkarsınız. 

Gündeme gelmek uğruna Türkiye'nin Filistin davasında duruşuna gölge düşürmeye hakkı yoktur.

ABD ve Batı'ya İsrail tepkisi

Batı'nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir.

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