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Özgür Özel'e Almanlar inanmadı tercüme hatası sandılar, 'bir 0 eksik değil mi?' dediler

Özgür Özel'e Almanlar inanmadı tercüme hatası sandılar, 'bir 0 eksik değil mi?' dediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerin durumuyla ilgili Almanya ziyaretinde başından geçen bir olayı paylaştı. Özel, "Almanya’daydım, 272 Euro maaş alıyor emeklimiz dedim, tercüme hatası sandılar, 'bir 0 eksik değil mi?' dediler." diye konuştu. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli programı kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığını ziyaret edip, Başkan Ali Osman Horzum ile bir araya geldi.

Özel, Görüşme sonrası basın mensuplarınının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

CHP lideri Özel Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak Cumhurbaşkanının vize sorununun çözülmesi için söz verdiğini söyledi.

Özel Almanya'daki bir ziyaretinden bahsederken "Almanya’daydım, 272 Euro maaş alıyor emeklimiz dedim, tercüme hatası sandılar, 'bir 0 eksik değil mi?' dediler.  Türkiye’deki 272 Euro’luk emekli maaşının Almancaya tercümesi yok. Emeklimizi bu sefalete mahkum edenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret edip, Başkan Ali Osman Horzum ile bir araya geldi. Özel, Horzum'a hediye ettiği motosikletle Denizli Büyükşehir Belediyesine geçti.

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