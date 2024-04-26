Fitch, yaptığı Türkiye değerlendirmesinde enflasyonun düşeceği mesajını verdi

Fitch Ratings, Türkiye'de enflasyonun ciddi düşüş yaşayacağını ifade etti.. Kuruluşun değerlendirmesinde "Hükümetin harcamalardaki artışı azaltarak mali açığı düşüreceğine inanıyoruz." denilerek, olumluya dönüş sinyali alındığı duyuruldu.Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Kuruluş, Türkiye'nin yeni politika bileşimi kapsamında enflasyonla mücadele konusunda kararlılık gösterdiğini ifade etti.
"ENFLASYONDA CİDDİ DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"
Kuruluşun değerlendirmesinde, Türkiye'de mayıs seçimlerinden sonra uygulanan ekonomi politikasının sürdürüleceğine inandıklarını belirtildi.
Raporda, "Hükümetin bu yılın geri kalanında harcamalardaki artışı azaltarak mali açığı düşüreceğine inanıyoruz. Enflasyonda ciddi düşüş ve dış kırılganlıkların azalmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
"CARİ AÇIK REZERVLERİ DESTEKLEYEBİLİR"
Değerlendirmede "Politikadaki tutarlılığın iyileşmesi, enflasyonun düşmesini, cari açığın azalmasını ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyebilir." denildi.
KAYNAK: REUTERS