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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'taki ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'taki ziyareti ertelendi

9 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ziyarette bulunması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye'nin talebi üzerine başka bir tarihe ertelendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecekti.

Reuters Haber Ajansı'nın Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre ziyaret ertelendi.

Kararın, Türkiye'nin talebi üzerine alındığı ve gerekçesinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklikler olduğu belirtildi.

Yeni ziyaret tarihi ise henüz bilinmiyor.

İki lider, son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

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