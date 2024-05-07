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Bursa belediye başkanı Mustafa Bozbey yeğeni için 'hayata geçirmedik' demişti tutanak ortaya çıktı

Bursa belediye başkanı Mustafa Bozbey yeğeni için 'hayata geçirmedik' demişti tutanak ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Büyükşehir şirketlerinden biri olan BURKENT'in başına getirmesiyle ilgili katıldığı bir televizyon programında, "Böyle bir şeyi düşündük ama hayata geçirmedik" demişti. Furkan Bozbey'in BURKENT'in başına atandığı o toplantının tutanağı ortaya çıktı.

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Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, atamalarına öz yeğeni Furkan Bozbey ile devam etti.

Kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına yeğenini getiren Mustafa Bozbey, kamuoyunda geniş yankı bulan ve tepki toplayan haberlerin ardından bir televizyon programına bağlanmış ve akraba atamasını yalanlamıştı.

Bağlandığı programda, "Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak" demişti.

Bozbey'in "olmayacak" dediği yeğen atamasının aslında 3 Mayıs günü gerçekleştiği ortaya çıktı.

3 Mayıs günü gerçekleşen BURKENT Genel Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Mustafa Bozbey'in öz yeğeni Furkan Bozbey'in, 4 Mayıs günü Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği o toplantının tutanağına Sabah gazetesi ulaştı.

İşte o tutanak

"Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi"

Gazeteci Gürkan Hacır'a konuşan Bozbey, yeğeni üzerinden eleştirilere böyle yanıt vermişti:

"Sayın Mustafa Bozbey’in sağ tarafında yer alan isim Furkan Bozbey. Ben konuştum kendisiyle Mustafa Bozbey ‘Gürkan Bey bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik böyle bir şey olmuyor, bu atama olmayacak. Biz güvendiğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten güvendiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Yeğenim kendi isteğiyle, 'kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben de hak etmiyorum bu ifadeleri' dedi ve bu görevden affını istedi. Böyle bir şey düşündüğümüzle kaldı."

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