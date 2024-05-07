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Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu'nu dünya sahnesine çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu'nu dünya sahnesine çıkardı

Trendyol, Anadolu'nun dört bir yanındaki yerli üreticilerin tasarlayıp ürettikleri olimpiyat koleksiyonunu Türkiye'nin yanı sıra tüm uluslararası platformlarında satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partneri" olduğunu geçen aralık ayında duyurarak IOC'nin ilk Türk partneri olan Trendyol'un ürettiği olimpiyat koleksiyonu da bu partnerliğe ek olarak yapılan iş birliği kapsamında hazırlandı.

Anadolu'da üretilen koleksiyon; t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşuyor.

Ürünler, Türkiye'de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da ise Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa sunuldu.

Sporseverler, Lozan'da bulunan Olimpiyat Müzesi'nden, IOC'nin resmi global satış platformu shop.olympics.com'dan, olimpiyat oyunlarının şehri Paris'te bulunan uluslararası olimpik megastore'dan da koleksiyon ürünlerine erişebilecek.

Trendyol, IOC işbirliğiyle spora desteğini yerli ürün ve üreticileri yurt dışına taşıma hedefiyle birleştiriyor. Böylece, Türkiye'nin dünya standartlarındaki üretim gücünü ve kalitesini farklı coğrafyalarla tanıştırmayı spor alanında da sürdürüyor.

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