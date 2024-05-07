Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric Türkiye Ülke Satış Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Dede atandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Dede'nin Türkiye Ülke Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını duyurdu.

Bu ay itibarıyla yeni görevine başlayan Dede, müşteri odaklı stratejiler geliştirerek pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirme, yeni pazar fırsatlarını keşfetme ve satış performansını artırma görevlerini üstlendi.

Dede, mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirerek müşteri memnuniyetini artırmak ve uzun vadeli müşteri bağlılığını sağlamlaştırmak gibi birçok konuya da liderlik edecek.

Alanında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan ve 2011 yılından bu yana Schneider Electric'te çalışan Dede, yeni görevi öncesinde 2021'den beri "Servisler" ekibine liderlik ederek, iş biriminin büyümesine ve stratejik olarak konumlanmasına önemli katkı sağladı.

Dede, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirmesinin ardından 2008 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 senesinde ETH Üniversitesi'nde Yönetim, Teknoloji ve Ekonomi programını tamamladı.