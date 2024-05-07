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Bakan Yumaklı'dan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

Bakan Yumaklı'dan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, kurbanlık fiyatlarına da ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin mecliste olduğunu belirten Yumaklı, "Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bizim Bakanlığımız iş birliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatları

Yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili konuşan Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

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