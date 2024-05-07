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İlker Yağcıoğlu'ndan Cengiz Ünder'e: Futbolu bırakmış

İlker Yağcıoğlu'ndan Cengiz Ünder'e: Futbolu bırakmış

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor deplasmanında 0-0'lık sonuçla berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Cengiz Ünder'in performansı eleştiri konusu oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada Konya'da 2 puan bıraktı ve rakibinin 6 puan gerisine düştü.

TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, maçın ardından Fenerbahçeli yıldızı sert sözlerle eleştirdi:

"Fenerbahçe için artık şampiyonluk Kaf Dağı'nın arkasında. Hiç kimse kendini kandırmasın 6 puan fark olmuş. Rakip dolu dizgin devam ediyor."

"BATSHUAYI NEDEN YEDEK KALIYOR?"

"Zaten oyunun son anlarına baktığın zaman Fenerbahçeli oyuncuların ne kadar panik halinde olduğunu anlayabiliyorsun. Geçen hafta Batshuayi ile başladın bu hafta Dzeko ile. Derbiyi kazanmıştın. Neden bu maça Batshuayi yedek başlıyor?"

"Rakip takım küme düşen İstanbulspor'dan sonra en az gol atan takım. Sen bu takıma karşı neden Batshuayi-Dzeko ikilisiyle çıkıyorsun? Nereden geliyor bu 3 orta sahayla çıkma sevdası?"

"CENGİZ FUTBOLU BIRAKMIŞ"

"Cengiz Ünder futbolu bırakmış. Harbiden bırakmış. Serbest vuruş kullanamıyor, oyunun içinde hiç yok. Kafa olarak da burada değil fizik olarak da."

"İrfan Can Kahveci ilk yarı ve oyundan çıkana kadar canla başla savaştı ama yetmedi. Onun dışında iyi diyebileceğim birisi yok."

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