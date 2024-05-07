CHP'ye bomba transfer diyerek duyurdu! O ismin CHP'ye katılması bekleniyor

CHP’de dün MYK toplantısı devam ederken İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem de CHP genel merkezine geldi. Seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini açıklayan Erdem’in CHP’ye katılması bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra bugün de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Özel, Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret edecek.

Bahadır Erdem'in CHP'ye katılması bekleniyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’de dün MYK toplantısı devam ederken İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem de CHP genel merkezine geldi.

Seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini açıklayan Erdem’in CHP’ye katılması bekleniyor.

"CHP’ye bomba transfer

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medyada yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"CHP’ye bomba transfer. Bahadır Erdem bu akşam Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Özel, grup toplantısında Bahadır Erdem’e rozetini takıyor. Erdem’in CHP’ye katılıması Erdoğan’ın 'Yeni Anayasa' sürecini köpürtmesi ile paralel görünüyor"

Öte yandan CHP lideri Özel’in bu hafta perşembe günü Afyonkarahisar, cuma günü Eskişehir belediyelerine ziyaret yapması bekleniyor. Özel’in hafta sonunda da memleketi Manisa’da olacağı kaydedildi.