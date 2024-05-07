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Premier Lig'de Crystal Palace, Manchester United'ı gole boğdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Premier Lig'de Crystal Palace, Manchester United'ı gole boğdu

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

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Ligin 36. hafta mücadelesinde Londra ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Michael Olise, 40. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 58. dakikada Tyrick Mitchell attı.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester ekibi, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.


Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 43'e çıkarırken, Manchester United 54 puanda kaldı.

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