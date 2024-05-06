İsrail basını: Netanyahu, Ben-Gvir'in "infazcısı" haline geldi

İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "infazcısı haline geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

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Gazetede yer alan “Netanyahu, efendisi Ben-Gvir'in infazcısı haline geldi" başlıklı yazıda, aşırı sağcı Bakan'ın dün Netanyahu'nun Refah'a saldırı olmadan ateşkesi kabul etmemesi yönünde çağrı yaptığı basın toplantısına değinildi.

Efraim Ganor tarafından kaleme alınan yazıda, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine saldırı konusunda kendisini sıklıkla uyaran Ben-Gvir'in "infazcısı" olduğu aktarıldı.

Ben-Gvir'in basın toplantısında Netanyahu'yu Refah'a saldırı olmadan ateşkes yapılmaması gerektiği konusunda "sertçe uyardığı" hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kelimeler ve ses tonu herkesin zihninde şüpheye yer bırakmadı. İsrail'de yeni bir başbakan var. Binyamin Netanyahu, efendisi Itamar Ben-Gvir'in istediklerini yapar hale geldi."

Yazıda, ayrıca "Netanyahu ne kadar düştü? Öyle bir seviyeye düşmüş durumda ki başbakan kendi onurunu korumak için basit bir cevap bile veremiyor." denildi.

İsrail'de halkın Netanyahu'dan Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını istediği ve kendisinin de bunun farkında olmasına rağmen Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e "itaat ettiği" vurgulandı.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.