BIST 10.267
DOLAR 32,27
EURO 34,79
ALTIN 2.412,23
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla olası saldırısına karşılık mesajı

Rusya'dan Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla olası saldırısına karşılık mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda, Ukrayna dışında da İngiltere'ye ait askeri unsurların vurulabileceğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in Bakanlığa çağrıldığı ve protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yününde daha önce verdiği taahhütleriyle çelişiyor. Cameron, bu yaklaşımı reddederek, ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etti. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığı teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
1 Mayıs olaylarıyla ilgili 11 tutuklama
1 Mayıs olaylarıyla ilgili 11 tutuklama
Almanya'da Friedrich Merz yeniden CDU Genel Başkanı seçildi
Almanya'da Friedrich Merz yeniden CDU Genel Başkanı seçildi
Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı yayın
Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı yayın
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüşecek
ÖSYM resmen açıkladı: Başvurular başladı
ÖSYM resmen açıkladı: Başvurular başladı
Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti
Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti
7 yıl sonra Türkiye'ye gelip kritik anlaşmalara imza atacaklar
7 yıl sonra Türkiye'ye gelip kritik anlaşmalara imza atacaklar
Teröre büyük darbe! 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Teröre büyük darbe! 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
'1 Mayıs' için 12 tutuklama istemi daha
'1 Mayıs' için 12 tutuklama istemi daha
Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu
Eski manken Yeşim Erçetin'in eşi banyoda ölü bulundu
Erzurum Valiliğinden 'DEM Parti'nin kazandığı belediyeden çöp aracının geri istendiği' iddiasına açıklama
Erzurum Valiliğinden 'DEM Parti'nin kazandığı belediyeden çöp aracının geri istendiği' iddiasına açıklama