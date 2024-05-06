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Teröre büyük darbe! 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Teröre büyük darbe! 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde yapılan operasyonlarda toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi. 

7 TERÖRİST ETKİSİZ!

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. MSB, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ"

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

16 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ! 

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 

ARALARINDA SÖZDE YÖNETİCİLER DE VAR

MSB'nin paylaşımı şu şekilde;

"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

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