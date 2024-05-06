Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir kez daha tepki göstererek "İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

50 bin tona ulaşan yardım miktarı ile Türkiye Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum."

"5 bin 550 ecdat yadigarı eser yeniden ayağı kaldırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda, ülkemiz içerisinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağı kaldırdık." ifadelerini kullandı.

"Hataların, eksikliklerin hatta varsa ihanetlerin üzerine kararlı şekilde gideceğiz"

Vakıf malına gösterilen bu özenin kamuya dair tüm işlerde örnek olması gerektiğinine değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vakıf eserleri nasıl bize ecdat emaneti ise kamu malı da milletin emanetidir. Kamu malı ve kamu görevi böyle yüksek şuurla yerine getirilirse faydalı olur. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Millete büyüklenmek yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak ihanete eş değerdir. Yönetim mevkiindekilerin vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Eksi Türkiye manzaralarını milletimize yaşatmamakta kararlıyız. Serzenişlerin farkındayız. Hataların, eksikliklerin hatta varsa ihanetlerin üzerine kararlı şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinin kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacağız.